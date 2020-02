Bárbara de Regil revela que a ella prefiere escuchar audio libros que leer

Bárbara de Regil siempre está en el ojo del huracán por los comentarios que hace en redes sociales, ahora confesó que no le gusta leer libros

La actriz fue cuestionada por un reportero en una rueda de prensa y comentó que para ella está bien no leer porque así es ella.

Yo escucho audio libros en el coche, ¿ahora está mal escuchar audio libros en vez de reguetón?... es que leer de repente algo me pasa que dejo de leer, no sé, me aburro”, comentó.