Bárbara de Regil revela lo que descubrió durante la cuarentena

Bárbara de Regil compartió una foto de hace 1 mes y ocho meses con sus seguidores cuando se encontraba en San Francisco, California. Expresó que ya lleva 22 días que no sale de su casa en medio de la cuarentena.

En su publicación escribió que en ese momento pensaba que valoraba lo que vivía pero se dio cuenta que no estaba viviendo realmente.

Durante los 22 días que lleva aislada dice que no ha podido abrazar a sus Fans Hermanas, no ha visto a su familia , no ha podido dar sus clases, y la serie que iba hacer, la retrasaron.



"Esto nos tiene que enseñar TANTO ♥️ tanto como seres humanos ... Tanto a ser mejores , Tanto a valorar a cuidar MÁS nuestro PLANETA A cuidar más nuestro cuerpo , Lo que comemos A cuidar nuestra VIDA A las personas que nos rodean ♥️ Menos odio MÁS AMOR ... No puedes salir de esto siendo la misma persona ♥️ Se la mejor versión de ti Y AHORA MÁS QUE NUNCA", escribió en su publicación.