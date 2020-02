Bárbara de Regil responde a críticas por pedirle matrimonio a su pareja

Bárbara de Regil sigue muy enamorada de Fernando Schoenwald, y a escasas semanas de haberle propuesto matrimonio, la actriz ha decidido responder a quienes la critican por haberse puesto de rodillas ante su pareja para hacerle esta petición.

“En esto les digo viene un video musical de amor, y dije ‘le voy a pedir matrimonio’, yo, porque Fer no se atrevería jamás en público con toda la gente, y luego dicen ‘mucha gente se enojó porque yo me hinqué’ y la gente ‘como puede ser que una mujer… ‘ o sea que crees, yo a veces claro que también lo invito y él me mantiene la verdad, pero las mujeres también podemos hacer muchas cosas”, explicó.

Dejando atrás toda esta serie de críticas, la protagonista de Rosario Tijeras confesó que es tanto su amor por Schoenwald que está intentando convertirse en madre por segunda ocasión.

“Pues yo estoy en el intento, o sea puede que hoy ya... no sé si yo estoy en el intento desde hace como cuatro meses, pero dicen que cuando estas en el intento es cuando te relajas y yo lo estoy intentando”, declaró.