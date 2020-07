Bárbara de Regil recuerda cuando fue golpeada en plena calle

Aunque los seguidores de Bárbara de Regil suelen interactuar con la actriz gracias a las rutinas de ejercicio que ella comparte, ella siempre fomenta la interacción con sus fans a través de dinámicas en redes.

En esta ocasión, a través de una ronda de preguntas y respuestas la protagonista de Rosario Tijeras recordó un lamentable incidente en el que mujeres desconocidas la golpearon en la calle, cuándo tenía tan sólo quince años.

"Un día me agarraron a golpes entre cinco niñas en la calle, literalmente yo iba caminando y sentí como me agarraron el pelo", expresó la actriz.

A través de sus historias de Instagram, la experta fitness compartió que como consecuencia de los golpes su nariz resultó muy lastimada, al punto de que el tabique se desvió.

Durante este confinamiento el nombre de la actriz ha hecho eco en las redes, luego de verse envuelta en diversas controversias, la más reciente es en la que usuarios la acusaron de ser racista tras hacer un comentario sobre un filtro con el que el tono de su piel se veía más oscuro.

Días después de la polémica, Bárbara explicó a través de un video su comentario y ofreció disculpas a quienes se pudieron haber ofendido con sus palabras.

"Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. La gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre, sabe el ser humano que soy”, aseguró la protagonista de Rosario Tijeras.