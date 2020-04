Bárbara de Regil recuerda a través de un #tbt un momento especial con su hija

Bárbara de Regil compartió el popular #TBT (Throwback Thursday) con sus seguidores para mostrar como ha crecido su hija.

Escribió en su cuenta en Instagram "IF YOU ARE A BIRD ♥️ IM A BIRD ���� Creciendo juntas Mental , Emocional y Espiritual ♥️ CADA DÍA MEJORES MUJERES @marderegil._ TE AMO MEJOR AMIGA ✨HIJA ✨COMPAÑERA DE VIDA".

Es un collage donde se muestran ambas cuando su hija estaba más pequeña, Lucían ropa deportiva y combinadas con los mismos colores.

Mientras que en una segunda foto se ve el gran cambio que ha dado su hija con el pasar del tiempo. La publicación tuvo más de 200 mil me gusta y 620 comentarios.