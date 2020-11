Bárbara de Regil presume ser mantenida por su marido

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil vuelve a levantar polémica, esta vez, para presumir ante sus seguidores que es una “mantenida”.

En el programa “En Cortinas” de Luisito Comunica, la protagonista de “Rosario Tijeras”, charló de diversos aspectos de su vida primada, entre ellas, su matrimonio con Fernando Schoenwald.

Ahí fue donde la famosa se jactó de ser la consentida de su marido, a tal grado que él decidió correr con todos los gastos; no solo del hogar, sino también los de ella.

“Desde que me casé, me mantienen, básicamente no pago ni la gas (gasolina) de mi coche, yo me subo a mi coche, tengo tag listo, gas lista y todos los días se lo agradezco”, dijo.

La famosa fitness tiene tres años de matrimonio, e incluso el pasado 5 de noviembre ella y su esposo se tatuaron sus iniciales en las muñecas.