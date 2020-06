Bárbara de Regil pide disculpas tras consejo de violencia doméstica

CIUDAD DE MÉXICO. - Bárbara de Regil se ha vuelto una personalidad muy polémica dentro del mundo del espectáculo y es que a la famosa le llueven las críticas y las burlas muy seguido.

Y es que hace un par de días la influencer acudió a sus redes sociales para dar consejos a sus seguidores sobre la violencia doméstica, sin embargo, usuarios no vieron del todo bien sus palabras, por lo que comenzaron a atacarla una vez más.



La famosa no hizo caso omiso y decidió acudir a sus historias de Instagram para ofrecer disculpas por sus palabras, agregó que no se supo explicar, y que fue un error decir la palabra ‘golpes’, pues ella realmente quería referirse a las relaciones tóxicas.

“No lo quiero dejar pasar y quiero pedir una disculpa por haber hablado del tema de la violencia, lo que yo en verdad quería decir es que podemos vivir una vida con armonía entre nuestras familias”, señaló.

Bárbara de Regil pide disculpas por su errónea manera de hablar sobre la violencia pic.twitter.com/IYWX1l05QX — Saul GC (@SaulGC10694257) June 3, 2020

Bárbara finalizó diciendo que sólo quiere transmitir su filosofía de vida, que es el amor, y resaltó que es defensora de los derechos de la mujer y de la no violencia de género.

Por otra parte, en Twitter, comentó que se retiraría por un tiempo de la red social.