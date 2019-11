Bárbara de Regil muestra su marcada figura en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las actrices más admiradas debido a su estilo de vida, ya que la famosa sabe mantenerse saludable y en excelente condición.

La estrella aprovecha el alcance de sus redes sociales para motivar a sus seguidores a que mantengan una dieta y sepan la importancia de realizar ejercicio.

Como ejemplo de ello publicó una imagen cuyo texto señala: ‘‘La Energía genera Energía y la Ilusión genera ilusión. Pon atención en lo que SI TIENES y no en lo que te falta. Rodéate de los que te quieren y te lo demuestran, de los que TE HACEN FELIZ. Rodéate de ser humanos que te aporten algo y no de los que te quitan o DAN puras preocupaciones, malas vibras etc. AGRADECE’’.

En la imagen se puede ver a Regil posando para la cámara con los ojos cerrados, mientras lleva puesto un traje de baño negro a dos piezas que la deja presumir de su marcado abdomen.

Sus seguidores no se hicieron esperar y acudieron a dejarle comentarios positivos donde halagan tanto su figura cómo su belleza y constancia.