Bárbara de Regil luce abdomen de impacto y manda poderoso mensaje espiritual 

CIUDAD DE MÉXICO.-Bárbara de Regil lució abdomen de impacto con un poderoso mensaje espiritual en su cuenta de Instagram.

“El crecimiento espiritual, o sea cuando realmente floreces... no solo pasa cuando más felices estamos o cuando estamos meditando en un tapete de yoga... El crecimiento también pasa cuando tienes miedo, enojo, frustración, envidia... RECONOCE TUS EMOCIONES, aprende de ellas. Yo con el tiempo agradezco pasar por malos momento.... Sí, aveces lloro, grito, me enojo... y después pienso. Pasar por crisis me ayuda a tomar mas conciencia sobre LO QUE SOY Y TENGO. Después doy las gracias a la vida. Permítete fracasar (es normal, a todos nos pasa) Permítete SENTIR, PERO siempre APRENDER Te hace más humano. Acepta tu humanidad. Amor y Paz (sic)”, dijo la guapa actriz.

De Regil había estado en lo polémica en los últimos días por los comentarios sobre cómo ella vive su vida.

Durante una entrevista, fue cuestionada sobre la gente que la critica por haber hecho que su hija, de tan solo 15 años adoptara su estilo de vida demandante.

A lo que respondió:

“Mira, si hay personas que me critican es porque es gente tóxica, obesa, que nunca hizo ejercicio y que no tuvo una mamá amorosa que las cuidara”.