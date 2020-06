Bárbara de Regil explota contra fan por llamarla por teléfono

Bárbara de Regil da de qué hablar y divide opiniones en redes sociales, esto por la reacción que tuvo durante una llamada telefónica que le hizo una supuesta admiradora.

Una usuaria de Twitter que se hizo llamar “Nicole”, se las ingenió para conseguir el número de teléfono personal de la actriz con el fin de pedirle un saludo, pero dicha acción molestó a la protagonista de “Rosario Tijeras”.

…No Nicole, estoy ocupada y me encantaría que no me vuelvas a molestar en tu vida, porque esto sí me molesta muchísimo. Crees que me puedas ayudar, (...) gracias Nicole, te lo agradezco mucho, que Dios te bendiga y espero que no vuelvas a hablarme, ni a pasar mi contacto…”, respondió Regil a la petición.