Bárbara de Regil enciende las redes con el vestido “más atrevido” que ha usado

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexiquense Bárbara de Regil ha encendido las redes sociales tras portar un vestido que dejó muy poco a la imaginación, afirmando ella misma que es el outfit mas atrevido que ha usado.

El pasado sábado, la conocida actriz mexicana asistió al evento de Miss Universo en Bogotá, Colombia. La actriz de “Rosario Tijeras” estuvo acompañada por su esposo Fernando Schoenwald, quien durante la pasarela permaneció distanciado de ella.

Fue a través de sus historias en Instagram que la influencer y actriz compartió con sus 8 millones de seguidores su outfit para la noche. El vestido llamó la atención de la propia actriz, quien no dudó en catalogarlo como el más atrevido que ha usado hasta ahora gracias a las transparencias que tenía en el escote y debajo de la cintura.

“Hoy me puse el vestido más atrevido que me he puesto en toda mi vida. Ok, de enfrente está bien, bonito y vean de atrás”, explicó la protagonista de “Loca por el trabajo” mientras giró su cuerpo frente al espejo al tiempo que grababa una Instagram Story.