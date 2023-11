Bárbara de Regil dice ser la “reina de las redes sociales” tras burlas en su contra

Ciudad de México.- Bárbara de Regil aseveró que ya no le afectan las críticas de las redes sociales después de ser blanco de algunos comentarios contra su físico, actitud y algunos errores que ha cometido públicamente.

En la presentación de la serie ‘Pacto de sangre’ Bárbara reveló que se siente orgullosa de ser popular en distintas plataformas donde sus respuesta provocan burlas.

Soy la reina de redes, soy la reina de todo, buenas tardes”

Manifestó De Regil entre risas a los reporteros que la cuestionaron sobre la polémica.

Crea coraza

La actriz manifestó que ha creado una coraza tras el más reciente desliz que cometió al ser cuestionada para elegir entre la festividad de Día de muertos y Halloween, y ella manifestó su gusto por la segunda, a pesar de ser una tradición extranjera, además de dudar sobre la diferencia entre una y otra.

“Me quedé cuatro segundos pensando y después dije: ‘claro’, entendí y dije ‘Halloween’ y contesté, pero todo el mundo se quedó con mis segundos de ‘¿cuál es la diferencia?’, lo que pasa es que yo pienso y hablo, en vez de pensarlo y parecer que estoy así, meditando, no, yo lo digo, igual contesté, pero la gente es (dice) ‘jaja que tonta’, o sea lo que pasa es que pensé en voz alta, pero no importa, a mí lo que me importa es tener salud…”, explicó al respecto.

Finalmente, De Regil aprovechó para mandar buenos deseos a quienes la siguen e incluso a los que se encargan de hacerla tendencia cada vez que comete un error.

“Lo tomo con humor, con buena onda, con alegría, lo tomo como es la vida (…) No soy político y no me importa, yo lo que quiero es que la gente esté bien, tengan salud, amor y vida”, remató.