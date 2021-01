Bárbara de Regil comparte imagen de adolescente, cuando se convirtió en madre soltera

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil compartió una foto inédita del nacimiento de su hija Mar Alexa, a quien tuvo cuando tenía 16 años. La actriz acudió a su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 8 millones de seguidores uno de los días más importantes de su vida.

"Valor y Coraje... así defino mi adolescencia.... A los 16 me convertí en mamá soltera, no tuve el apoyo de un hombre, eso sí, mi mamá como en la foto siempre ahí", comenzó la influencer su conmovedor texto.

Además de los entrenamientos que ofrece de manera virtual para animar a las personas a hacer ejercicio y llevar una vida saludable pese al confinamiento por el nuevo coronavirus, Bárbara de Regil también comparte divertidos momentos al lado de su hija, quien está próxima a cumplir 17 años y quien, como su mamá, disfruta la vida fitness.

"Cuando me quedé 'sola' pensaba que 'necesitaba' a una pareja para PODER Ser feliz, ¡pero NO! Quien quiere estar ESTÁ y quien no ... a chingar a su m***e, lo que necesitaba era a mi, una Bárbara FUERTE Y AGRADECIDA por ser mamá , estar sana y tener a esa bebé que llegó a alegrarme la vida", continuó.

La prima del conductor Marco Antonio Regil se ha caracterizado por sus palabras de empoderamiento hacia las mujeres que la siguen en redes sociales, por ello, no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar que siempre se puede salir adelante aunque el escenario no parezca el mejor.

"Con el paso del tiempo entendí qué ser mamá soltera no significaba que fracase como mujer, al contrario. La vida me ama tanto que me dio la oportunidad de madurar, luchar, trabajar, amar, sonreír y ser feliz junto a una personita que será mi compañera PARA SIEMPRE .... La realidad es que no necesité a ningún hombre para salir adelante y mucho menos para ser Feliz", aseguró la actriz.

"A mí ninguna puerta se me cerró a pesar de lo difícil que fue porque lo fue, SI SÍ LO FUE, tenía que trabajar el doble por mi y Mar pero poco a poco y con el paso de los años, me di cuenta de lo capaz y fuerte que me era ... Y hoy, 16 años después, sigo comprobando lo chingona que soy .... Nada me detiene, ni a los 16, ni a los 33 .... NI NUNCA. Te amo @marderegil", escribió la protagonista de "Rosario tijeras".

Al poco tiempo de su publicación, decenas de mensajes de cariño, agradecimiento y admiración llegaron a la caja de comentarios y muchos de ellos le expresaron que, sin duda, es un ejemplo para muchas mujeres que se quedan solas con sus hijos.

"Mi mejor amiga, mi todo", le respondió su hija.

Actualmente, Bárbara de Regil está casada con el abogado Fernando Schoenwald, con quien tiene una relación bastante sólida llena de amor y proyectos laborales.