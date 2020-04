Bárbara de Regil comparte consejos de éxito con sus seguidores

Este sábado Bárbara de Regil compartió con sus seguidores algunos consejos para ser más exitosos y que todo parte de dominar la mente, creyendo que todo lo puedes hacer posible.

Expresó que cuando te sientas triste, enojado, con envidia, frustrad, de malas contigo o con el mundo en general esto se nota en todo lo que haces, hasta en manera de caminar, hablar y actuar.

Dijo que hay que tratar de no pensar en “no puedo, no tengo, es imposible, no soy inteligente, no tengo dinero, no tengo tiempo, no me educaron para eso, siempre estoy enfermo, siempre me dejan, siempre me ponen el cuerno, siempre me va mal”.

Comentó que el subconsciente es mucho más poderoso que la mente consciente. “Hoy semilla - Mañana Flor, hábitos diarios = Resultados diarios”.

Asimismo les recomendó que eso se debe reflejar un cambio de actitud también:

“Camina diferente!!, ponte de pie ‼️ Hombros arriba ‼️Cabeza en alto ‼️ Tú lenguaje corporal decide quién eres ‼️”.

También compartió 7 buenas maneras para tener éxito.

- Cree en ti

- Confía en tus habilidades

- Ten buena Actitud

- Sé disciplinada

- Prepárate.

- Lee un libro que te abra la mente, uno en donde aprendas algo nuevo o busca uno que te ponga a volar la imaginación (si te cuesta entonces escúchalos).

- Observa y copia a las personas q ya tienen éxito.