Bárbara de Regil admite haber tenido depresión

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se ha vuelto una figura de motivación para todos seguidores y es que atráves de sus redes sociales la actriz ha buscado la manera de impactar en cada uno de ellos.

La reconocida influencer siempre ha buscado la manera de mantenerse en contacto con sus seguidores y una manera de hacerlo, es con la dinámica de preguntas y respuestas.

Desde hace unas horas por medio de su cuenta oficial de Instagram, Bárbara compartió alguna de los cuestionamientos que le hicieron, con el propósito de que la conozcan un poco más a fondo.

Entre los temas que tocó la actriz fue desde su relación amorosa, su trabajo, de como ha sido la comunicación que ha mantenido con Mar, su hija hasta otros temas muy personales, como lo difícil que fue salir adelante sola.

Mi papá no me hizo ningun daño directamente, al contrario el siempre fue un gran papá, lo que pasa es que el me dio mucha libertad cuando yo tenía 12 años, imagínense una niña de 12 años en Acapulco, con toda la libertad" confesó la actriz