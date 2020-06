Bárbara de Regil aclara que no es racista tras escándalo con filtro que la hacía ver “prieta”

MÉXICO.- Hace unos días se viralizó un vídeo de Bárbara de Regil, donde mientras ella está queriendo empezar una transmisión en vivo de su rutina de ejercicio, sin querer puso un filtro que la hizo ver un poco más bronceada, y ella reaccionó de mala manera.

La actriz fue duramente criticada por decir: “Ay que prieta, no que feo”, por lo que varios usuarios la tacharon de racista.

Por medio de dicha red social, la mexicana le pidió a sus fans que le hicieran algunas preguntas, por lo que varios le cuestionaron sobre el tema del racismo y sobre el problema en el que estuvo envuelta.

“Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. La gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre, sabe el ser humano que soy”, dijo.

De Regil recalcó que no era su intensión ofender a nadie, insinuando que eso había pasado porque algunos usuarios malinterpretaron la situación.

“es exactamente como si mi mamá se viera al espejo y dice: ‘¡Ay, qué gorda! ¡Qué horror!’ Y mi tía María, que está al lado, dice: ‘Oye, ¿cómo te atreves a ofenderme?’ Mi mamá le diría: ‘Oye, yo no te estaba ofendiendo a ti, yo estaba hablando de mí'”, agregó.

“sin embargo, a mí sí me han ofendido directamente. Pero está bien, cada día aprendo a cuidad más mis palabras”, concluyó.