Bárbara de Regil: Instagram cierra cuenta de 'Loving it' tras hostigar a Aries Terrón

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras hostigar al nutriólogo Aries Terrón, Instagram le cerró la cuenta de “Loving It“, la proteína que Bárbara de Regil comercializa en redes sociales.

La polémica se remonta a hace algunos meses, cuando Aries Terrón acusó a la actriz de “Rosario Tijeras” de que la proteína que promociona no cumple con los lineamientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Desde entonces, Aries Terrón acusó a Bárbara de Regil de iniciar una campaña mediática de desprestigio en su contra, al asegurar que lo que la actriz quiere es destrozar su carrera como nutriólogo, pero fue el periodista Gabriel Cuevas, de Grupo Fórmula, quien se dio a la tarea de hablar con la famosa para conocer su versión de los hechos.

Aunque Bárbara de Regil no hará ninguna declaración a la prensa, sí le hizo saber a Gabriel Cuevas que Aries Terrón inició una carrera de desprestigio en su contra cuando él ni siquiera es un médico que cuenta con cédula profesional.

El producto ha sido promocionado por Danna Paola y Andrea Legarreta, entre otras celebridades.

No sólo eso, sino que aseguró que en el pasado, Terrón lanzó su propia marca de proteína al mercado, pero fue reportado por varios internautas, al asegurar que ésta no servía. También se descubrió que Aries ni siquiera tendría cédula profesional para comercializar el producto.

“A este doctor lo reportaron usuarios que consumían su proteína y la Cofepris vio que estaban cosas raras, como que no tenía cédula profesional, no estaba sustentado, como debería sustentarse las cosas. Él se hace llamar Aries Terrón y tiene más de 70 mil seguidores en Instagram”, expresó el periodista Cuevas en la emisión de Fórmula Espectacular del día lunes 14 de junio.

“Yo me puse en contacto con Bárbara y me dijo que le daba mucha pena hablar de este tema, 'no voy a estar dando entrevistas por cualquier persona que en redes sociales quiera tirarme y tirarme'. Resulta ser que la busco y me muestra conversaciones de un comunicado que envía una empresa que se llama Weight Fake donde señalan que el problema no fue por Bárbara sino por la Cofepris que investigaron que el producto de esta persona, que se acaba apenas de titular, no existía. Así como existen los charlatanes en los cirujanos plásticos, tú también tienes que tener una cédula profesional para crear y comercializar tu proteína, entonces a él se lo bloquean y no puede vender el producto y siente que Bárbara tuvo mucho que ver”.

¿Que pasó?

De acuerdo con el joven, Bárbara de Regil cuenta con una empresa muy lucrativa que vende proteínas y que disminuyó sus ventas después de que su video se hiciera viral hace un año.

El laboratorio en el que Terrón analizó la proteína Loving It está acreditado por la Cofepris y la Entidad Mexicana de Acreditación, por lo que los estudios tienen un alto grado de objetividad.

Por tanto, en contraste con el etiquetado del producto, según los resultados de laboratorio este producto en realidad contiene mucho más sodio, menos proteína, mucho más carbohidratos y menos calorías.

Sin embargo, Aries Terrón reveló que tras haber evidenciado el verdadero contenido de la proteína de Bárbara de Regil, ahora es blanco de amenazas.

Usuarios de Twitter reportaron que horas después de que se llamara a “cancelar” a Bárbara de Regil, la cuenta en Instagram de su empresa de proteínas “Loving It”, fue cancelada bajo el argumento de vender artículos ilegales o no regulados.