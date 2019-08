Bárbara Torres confiesa que la culpa es de las hormonas

Por primera vez Bárbara Torres estuvo sola en el escenario frente al público y sus nervios no sólo fueron por esta situación, sino por las tres grandes actrices que tenía en frente y que amadrinaron el estreno de "La culpa es de las hormonas", Luz María Aguilar, Norma Lazareno y Raquel Pankowsky, pero ellas únicamente tuvieron halagos para su trabajo.



"No te voy a desear éxito porque ese ya lo tienes, alguien tan talentoso como tú no necesita suerte para tener éxito y tú tienes más talento que nariz", le dijo Pankowsky provocando las risas de los presentes y de la misma Bárbara.

Norma Lazareno resaltó otra de sus cualidades, lo buen compañera que es y recordó que durante las grabaciones de un programa de Israel Jaitovich, ella tenía que interpretar a la madre de mafioso italiano y no daba con el tono, hasta que se acercó a la actriz argentina y la ayudó.

"Si soy sincera estaba muy nerviosa, da nervio trabajar para otros compañeros, pero me emociona mucho porque me estoy poniendo metas y las estoy logrando, gracias a Dios estoy llegando a todo lo que quiero hacer", expresó Torres.



Quien diera vida a Excelsa de la "Familia P.Luche", explicó que ya tenía mucho tiempo querido hacer un monólogo, porque si bien hace stand up el teatro tiene otro ritmo, pero finalmente tomó la decisión al ver el éxito que su programa "Lorenza" alcanzó; fue así que se puso a escribir junto al productor y director Óscar Rubí, logrando el libreto de "La culpa es de las hormonas".

"Es de cosas que hablamos las mujeres y que a veces no nos animamos a expresarlas en público, por ejemplo, de las toallitas [sanitarias] nadie las menciona delante de un hombre, pero ellos saben que existen y dónde se ponen, entonces yo creo que está bien romper con eso porque son cosas naturales de la vida, y si lo hacemos por medio de la comedia está mucho mejor".

La menstruación, la primera vez, la boda, los embarazos, la menopausia, entre otras temas, es de lo que Bárbara habló durante casi dos horas en el escenario del Teatro Rodolfo Usigli, haciendo que la gente se carcajeara al interactuar con su personaje Lucila, una mujer menopáusica que vive con ansiedad esta etapa de su vida.

"Es una obra para mujeres con maridos, aunque funciona si son solteras o simplemente vienen solas, porque se identifican mucho porque sí estamos medio 'cu cu' con esto de las hormonas. Aquí juntamos los testimonios de primas, amigas mías, por eso juro que todas hemos vivido algo de lo que le sucede a Lucila".

En este estreno realizado la noche del miércoles, acompañaron a Bárbara Torres sus colegas Liliana Arriaga "La Chupitos", Marcela Lecuona y Tony Balardi.