Bárbara Mori recuerda la etapa que vivió después de grabar “Rubí”

MÉXICO.- La actriz Bárbara Mori habló por primera vez de su historia de vida durante una charla de “TEDx Talk”, donde habló de lo difícil que ha sido para ella lograr todas sus metas.

La uruguaya recordó sus inicios en las telenovelas, pero antes de eso de cuando trabajaba de mesera, posteriormente como recepcionista en una agencia de modelaje, lo que le abrió las puertas para ser modelo.

Mori, platicó del reto que implicó su primer protagónico en la novela “Rubí” de Televisa, que en 2004 fue un éxito internacional.

“El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla, eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos buscarían a alguien más”, comentó.

La actriz quería en realidad hacer cine, por lo que tuvo que negociar el contrato de dicha telenovela, para no quedarse seis años en dicha televisora.

El éxito que logró alcanzar mientras graba la telenovela no hacía que Bárbara estuviera conforme, como ella misma lo dijo, se sentía sola.

“Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste”, reveló.

Después de años de terapia y meditación, Mori se pudo recuperar y asegura que hoy se siente plena y feliz con la vida que lleva y la familia que tiene.