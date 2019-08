Bárbara Mori pudo haber sido ‘La Reina del Sur’

CIUDAD DE MÉXICO.- En la actualidad podría ser muy difícil imaginarnos a otra actriz que no sea Kate del Castillo interpretando a Teresa Mendoza en la serie de ‘La Reina del Sur’, sin embargo, Bárbara Mori nos hizo replantearnos la idea.

Kate no fue la única actriz en la que pensó Telemundo para traer a la vida al personaje, pues la cadena había pensado antes en Bárbara Mori para interpretar a la famosa narcotraficante, pero la actriz rechazó el proyecto.

“No fue por temas de agenda, fue porque a mí no me gusta ese tema, o sea como que no estoy interesada en hacer cosas que estén relacionadas con el narcotráfico”, explicó la actriz a medios de comunicación.

A pesar de que la serie ha sido muy exitosa y bien recibida por la audiencia, Mori no se arrepiente de la decisión que tomó.

Su motivo principal es que, más allá de fama, lo que la llena de satisfacción es trabajar interpretando personajes que la hagan sentir cómoda y que le den crecimiento.

“Yo no persigo el éxito, persigo hacer cosas que me hagan crecer como actriz y como persona”, señaló.



Con información de Quien.