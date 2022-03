Bárbara Mori expresa negativa ante agresión de Will Smith a Chris Rock

Ciudad de México.- El incidente entre los actores Will Smith y Chris Rock en la entrega de los premios Oscar desató las reacciones de los internauta.

Aunque distintas personas han apoyado a Smith por la cachetada que le dio al comediante tras una broma sobre su esposa, Bárbara Mori se manifestó al respecto.

Es difícil porque Will Smith es una persona que yo admiro muchísimo, y me parece un tipazo, y creo que a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, y hacemos cosas que no están bien, es hermoso defender a tu mujer, pero no puedes defender a tu mujer violentando a un ser humano, es lo que yo pienso, la violencia no cabe en ningún lado”

Manifestó la artista durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

¿Cómo reaccionaría Mori?

De igual forma, Bárbara reflexionó sobre la forma en que ella reaccionaría ante una situación de este tipo. “Pensaba ¿qué hubiera estado bien que hiciera para defender a su mujer?, y no (sé), a lo mejor pararse ahí en el escenario, agarrar el micrófono y decir, esto que estás haciendo no está bien porque le estás faltando el respeto a mi mujer, y por eso estamos como estamos”.

Por último, la ex de Sergio Mayer recalcó que las agresiones físicas no conducen a ningún lado favorable. “Pero no pegarle, no le pegas a nadie, o sea, si tu me agredes a mí, y yo respondo con agresión, no hay un entendimiento, no hay un crecimiento, no hay una enseñanza, es agresión con agresión, entonces ¿qué va a salir bueno de eso?, nada. Entonces sí defendió a su mujer y su familia que es hermoso, pero se dejó llevar por un impulso”.