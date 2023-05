Bárbara Mori dice que el alcohol la hizo ser infiel

Ciudad de México.- Bárbara Mori reflexionó sobre sus errores y reveló que uno de los que más se arrepiente es de la infidelidad que cometió, aunque gracias a eso dejó de tomar alcohol.

La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un error gravísimo, que fue serle infiel a mi novio con otra persona, y yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque decía muchas mentiras”

Contó la artista en el podcast de Marimar Vega.

La actriz expresó que tras el adulterio, escogió ser más congruente. “Entonces como que yo sentía que yo no quería ser esa persona, o sea, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía ‘ya no quiero ser él, ¿yo miento así?, no quiero ser esa persona’, entonces como que ahí empecé a buscar la verdad”, detalló.

Se reinventa

Pese a esta complicada situación, Mori ha logrado reinventarse y vivir plenamente en este momento. “Me siento absolutamente satisfecha con la persona y con la mujer que soy hoy, porque siento que en mi carrera como actriz estoy en un momento hermoso también viviendo cosas bellísimas, pero más hacia la vida personal, estoy absolutamente realizada con mi pareja, estoy viviendo un sueño realmente”, contó.

Aunque años atrás fuentes cercanas al actor y político Sergio Mayer aseguraron que la actriz le fue infiel con otro actor durante su estancia en Miami, por ahora se desconoce la identidad del hombre que Mori señaló en su relato.

Finalmente, la intérprete de 45 años manifestó su interés en llevar a la pantalla grande parte de su vida. “Yo escribí una película en la pandemia, que está muy inspirada en mi infancia, en lo que vivimos mis hermanos y yo, que habla de la violencia intrafamiliar con los niños y demás y es un guion que escribí y entonces estoy tratando de ver cómo le hago para levantar esa película, que un sueño que tengo es dirigir”, declaró.