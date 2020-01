Bárbara Coppel habla de la supuesta boda de La Vero

Bárbara Coppel, quien estuvo relacionada sentimentalmente con Montserrat Oliver hace varios años, fue interrogada por las recientes declaraciones de Yolanda Andrade, quien dijo es la primera en darle un beso en la boca a su compañera del programa Montse & Joe, además de hablar de su supuesta boda con Verónica Castro.

Al ser captada por los reporteros en el aeropuerto de la ciudad de México, Coppel fue cuestionada sobre si aún mantiene una amistad con las famosas conductoras, a lo que respondió: “ah… pues ahí andan, ahí andan… pero cada quién tomó su rumbo, su vida”.

Al respecto del supuesto enlace entre Castro y Andrade, la empresaria replicó: “ese tema no me corresponde hablarlo, pero son cosas que no me sorprenden porque pues para mi no son cosas nuevas, pero no está en mi hablar de ese tema porque yo qué”.

Y a la pregunta sobre si ella sabía de este romance, dijo: “no, pues no sé…. no te puedo, o sea… se saben muchas cosas entre amigas, todo cuentas… igual y sí, igual y no”.

Acto seguido, los reporteros le preguntaron si había escuchado lo del primer beso entre Yolanda y Montserrat, a lo que contestó: “Igual y sí, pero no me acuerdo… son cosas que… pero pues uno y mil, o sea…”.

Finalmente, Bárbara Coppel decidió alejarse de los reporteros, y argumentando que iba a perder el vuelo, concluyó la entrevista.