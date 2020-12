Banksy presenta nueva obra relacionada con el Covid-19

Este jueves el artista callejero Banksy publicó en su cuenta de Instagram su más reciente creación. Se trata de la pintura de una mujer anciana estornudando con gran fuerza. El ímpetu del estornudo es tal que la mujer se desprende del bastón que la sostiene, suelta su bolso y lanza cual proyectil su dentadura, la que por cierto deja una ráfaga de saliva en su camino.

La nueva obra del artista inglés se encuentra en una calle inclinada de la ciudad de Bristol, Inglaterra. La ubicación del mural da la impresión del alcance que tuvo ese simple estornudo capaz de mover las casas de la calle.

Dentro del contexto de la pandemia de Covid-19, la obra parece un recordatorio sobre la posibilidad de contagiar o ser contagiado si no se siguen las medidas de prevención.

Este no sería el primer trabajo de Banksy relacionado con la pandemia. En el metro de Londres el artista pintó una rata que escupe un líquido verde que simula la propagación del virus, mientras otra usa una mascarilla como paracaídas y un tercero se cubre el rostro con ella. Banksy dio a conocer la obra con un video en Instagram en el que escribió "If you don't mask, you don't get" (Si no te pones la mascarilla, no subes) en la descripción. El metro de Londres terminó borrando los dibujos.

Un par de meses antes, el artista rindió homenaje al personal médico con una ilustración que muestra a un niño jugando con una muñeca con atuendo de enfermera, mientras que a un lado se encuentra un bote de basura con juguetes de Batman y Spiderman. Haciendo alusión sobre los verdaderos héroes. La imagen de su obra fue acompañada con las palabras "Game Changer".