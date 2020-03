Bandas que cancelaron el Vive Latino por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La batería de Guns N' Roses ya está montada en el escenario Indio del Vive Latino, la banda ya está en México al igual que todas las agrupaciones principales que se anuncian en el cartel del festival que se llevará a cabo este fin de semana.

Jordi Puig, director del festival, asegura que se trata de un evento seguro siempre y cuando se tomen en cuenta las medidas de seguridad que se han estado recomendando por el coronavirus.

"Todo el mundo tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y si alguien no se siente cómodo viniendo al festival, yo creo que está en su derecho, en nuestra opinión, nos parecería ir en otro sentido si nosotros tomamos nuestra propia decisión entonces preferimos que la rueda siga girando hasta que nos digan lo contrario".

Foto: Internet

"Fangoria, Vetusta Morla, She wants revenge, la japonesa Kyary Pumyu Pumyu son algunos de los artistas que ya cancelaron su participación, sin embargo no habrá rembolsos para aquellos que decidan no asistir. Si las autoridades consideran necesario cancelar esta noche nosotros actuaríamos en consecuencia pero hasta el momento lo que hemos visto y sentido es que este fin de semana hay firmeza en el festival porque estamos en fase 1", aseguró el director.

Para asegurar la salud de los asistentes, el festival tomará algunas medidas preventivas que se acordaron previamente en una junta que Ocesa tuvo con la Secretaría de Salud.

"El objetivo es tomar la temperatura a los asistentes en la entrada, vamos a tener pistolas para tomar la temperatura, estamos reforzando los geles antibacteriales y los lavamanos en todos los baños, estaremos continuamente reforzándole la información y las medidas a la gente a través de las pantallas", detalló Puig.

Enojo por cancelaciones

En redes sociales, el festival anunció el nombre de las bandas que hasta el momento han cancelado su participación. El sábado 14 de marzo tendrá las ausencias de All Them Witches, Fangoria, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

Enrique Bunbury también iba a estar el sábado, pero no con un show propio ya que formaba parte de la lista de artistas que rendirán homenaje a José José. Por el momento el tributo "El Príncipe Vive" no ha comunicado otra ausencia.

Mientras que el domingo 15 no contará con Ambar Lucid, Biznaga, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu y Portugal The Man.

El pasado miércoles la banda de post punk She Wans Revenge fue la primera en anunciar su cancelación en el Vive Latino. Los originarios de California también iban a dar su show el segundo día del festival.

Los usuarios de Twitter manifestaron su enojo con los organizadores ya que consideran que el cartel ha perdido gran parte de sus actos principales y exigen que lleven artistas para reemplazarlos, mientras que otros piden un reembolso.

Un caso extraño es el del argentino Gustavo Santaolalla, quien ya se encontraba en México puesto que fue parte de los artistas invitados en el concierto de Soda Stereo.