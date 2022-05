“Bajada del cerro […] me siento orgullosa de mis raíces” Kenia os se defiende de ‘haters’

Tijuana, Baja California.- La cantante Kenia Os se encuentra en el mejor momento de su carrera artística. Hace unos días sorprendió a sus fanáticos con su presentación en el evento 'Tecate Emblema'.

El influencer 'Zorrito Youtubero' compartió una publicación de su ex amiga, agregando una descripción que dice: "Otra cosa que me causo sastifacción es que Kenia ya no es dejada y si se meten con ella ya saca las garras. Cerrada de orto que dio".

Kenia Os rompe el silencio

En el post un internauta expresó: " Con las operaciones si quedo mami pero si bajo del cerro. Ni modo y el que se enoje aquí lo leo con mucho gusto".

La artista se pronunció en los comentarios y dijo: "Si lit (literal) bajada del cerro donde mi abuelito se levanta todos los días a ordeñar su ganado a las 5 am en el rancho. Me siento orgullosa de mis raíces y de donde vengo mira que “bajada del cerro” se puede lograr grandes cosas. Y te gusta lo que vez mami? Te paso el contacto".

Kenia Os fue felicitada por sus seguidores por esta contestación.