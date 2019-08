Bailan Camila Cabello y Rosalía a ritmo de Taylor Swift en los MTV 

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Cabello y Rosalía fueron captadas durante la participación de Taylor Swift en los Premios MTV VMAs 2019 bailando y cuchicheando.



La dupla se hizo viral por el pequeño video que subieron a Twitter en donde se les ve moviendo el cuerpo y platicando al oído mientras la cantante de Nashville interpretaba dos de sus éxitos "You Need to Calm Down" y su nuevo tema "Lover".

Cabello se espera que suba al escenario más tarde con Shawn Mendes, su novio, para interpretar el éxito "Señorita" el cual debido a las escenas candentes entres estos dos cantantes provocaron un acercamiento amoroso y ahora son la pareja más perseguida en el mundo de la música.