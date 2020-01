"Bad guy" de Billie Eilish gana el Grammy a la grabación del año

LOS ÁNGELES.-Billie Eilish ganó hoy el premio a la grabación del año por su tema "bad guy" en la 62 edición de los Grammy, que se está celebrando en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.).

"¿Por qué?", exclamó una sorprendidísima Eilish, que con solo 18 años se está comiendo a grandes bocados la industria musical.

"He crecido viendo los Grammy (... ). Me siento muy agradecida y honrada de estar aquí con todos vosotros", agregó la joven cantante estadounidense.

Eilish también dio las gracias a su hermano y "mejor amigo" Finneas, su inseparable compañero musical y aliado en todas sus aventuras profesionales y creativas.

Esto es algo muy muy gordo", dijo, en su turno sobre el escenario, Finneas.

"Nosotros hacemos música juntos en un cuarto, aún lo hacemos...", explicó al dedicar este premio a todos los niños y jóvenes que sueñan en sus dormitorios con triunfar algún día en la música.

"Vais a conseguir uno de estos", prometió en alusión al Grammy que ellos habían ganado.

"bad guy", uno de los temas más exitosos del álbum "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019), se impuso por el Grammy a canción del año a "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga; "Bring My Flowers Now" de Tanya Tucker; "Hard Place" de H.E.R.; "Lover" de Taylor Swift; "Norman Fucking Rockwell" de Lana del Rey, "Someone You Loved" de Lewis Capaldi y "Truth Hurts" de Lizzo.

La 62 edición de los Grammy se está celebrando hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EU) en una fiesta marcada tristemente por el recuerdo a Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y celebridad angelina que falleció hoy en un accidente de helicóptero.