Bad bunny ¿vende carro o anuncia nueva canción?

Tijuana, Baja California.- ¿A caso Bad Bunny esta vendiendo su lujosísimo auto? Tal parece el cantante compartió un cartel de un nuevo negocio. Fue a través de un portal de ventas, donde se anunció la 'venta' de su Bugatti año 2019 por clasificados online.

Esto podría ser un guiño a sus seguidores porque se había viralizado el momento cuando quiso dejar aún lado el moverse en este carro y cambiarlo por un Toyota Corolla 2003 aún teniendo grandes cifras de dinero.

No soy un amante de los vehículos, no soy un amante de mis coches [...]A mis amigos les gustan los coches, pero yo soy muy diferente, no soy un fanático de esas cosas"