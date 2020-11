''Bad Guy'' de Billie Eilish llega a las mil millones de reproducciones en YouTube

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este miércoles se ha dado a conocer que el tema ”Bad Guy" de Billie Eilish superó las mil millones de visitas en YouTube.

De esta manera la canción se une a la lista de temas en alcanzar dicha cifra, llegando a la marca poco más de un año y medio después del lanzamiento del video. "Bad Guy" es la primera pista de la cantante en unirse a la prestigiosa lista de videos musicales, mientras que su colaboración "Lovely" con Khalid se queda poco atrás con casi 900 millones de visitas.

La canción sirvió como uno de los sencillos de Eilish de "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Un álbum debut que le dio a la cantante un lugar en la historia de los Grammy. Ganó cinco de sus seis nominaciones a principios de este año, incluidas las cuatro grandes: mejor artista nuevo, álbum, disco y canción del año.

Es la segunda artista en la historia, después del éxito de Christopher Cross en los Grammy de 1981, y la artista más joven en ganar los cuatro premios en un solo espectáculo. "Bad Guy" se llevó los premios al récord y la canción del año, por lo que es lógico que la pista haya entrado en los pasillos de élite del club de mil millones de visitas.