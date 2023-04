Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados juntos de nuevo en una cita

ESTADOS UNIDOS.- Bad Bunny y Kendall Jenner han sido captados juntos en varias ocasiones, incluso dando muestras de cariño públicamente.

La joven de 27 años fue vista bailando durante la presentación del puertorriqueño en Coachella, mientras que otro día ambos disfrutaron las actuaciones de otros artistas , aunque Benito Martínez trató de pasar desapercibido cubriéndose la boca con un paño.

Ayer tuvieron una nueva aparición, y los clips ya circulan en redes. De acuerdo con Quién, la estrella de The Kardashians y el intérprete de “Ojitos lindos” disfrutaron de una cita nocturna ayer en el concierto de Tyler, the Creator en Los Ángeles.

Kendal Jenner estuvo sonriente

Kendall y Bad Bunny subieron a su Bugatti Chiron blanco con valor de 3 millones de dólares después de salir del espectáculo en el Teatro El Rey.

En las imágenes se puede ver que ambos iban vestidos con atuendos casuales; la hermana de Kim Kardashian usó gorra y sudadera con capucha, mientras que el cantante ya no intentó cubrirse.

Kendall Jenner estuvo muy sonriente mientras se acomodaba en el asiento del copiloto del costoso auto deportivo de Bad Bunny para salir del lugar.