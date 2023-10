Bad Bunny sorprende con su nuevo álbum: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana"

El popular cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su último álbum titulado "Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana".

Desde días atrás, el ‘conejo malo’ ha estado anunciando su nuevo lanzamiento, mismo que se estrenó a las 12:00 a.m. (hora de Miami) y se encuentra disponible en varias plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music.

Minutos antes de su estreno, el cantante envió un mensaje a sus seguidores.

"A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más ���� NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA �� No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes". La noticia generó una gran reacción entre sus seguidores, ya que en menos de 50 minutos de su publicación en Instagram, acumuló más de 30 mil comentarios.