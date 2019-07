Bad Bunny se retira temporalmente de la música

Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, hará un paro temporal debido a os problemas políticos por los que pasa Puerto Rico.

El cantante acudió a su cuenta de oficial de Instagram en la que, mediante un video, explica que el motivo de su decisión es Puerto Rico, el famoso parará con su música para continuar marchando con su pueblo.

‘‘NO NOS VAMOS A DEJAR!!! Yo sé que la noticia está corriendo el mundo, pero no es lo mismo yo verlo con mis propios ojos y sentir tanto!!! LLEGÓ LA HORA DE DESPERTAR BORICUA!!! A MIS FANATICOS DE OTROS PAISES, ESPERO QUE ME ENTIENDAN, NO ES MOMENTO DE SACAR NI PROMOCIONAR MÚSICA NI ESTAR SUBIENDO FOTOS EN BOTE!! NO PUEDO, MI GENTE ME NECESITA!! Y YO LOS NECESITO A ELLOS!! PUERTO RICO!! ES HORA DE ROMPER CON EL FANATISMO POLITICO!! DE QUEDARNOS CON BRAZOS CRUZADOS!!’’, señala una parte del texto en la publicación de su video.

Mas tarde el famoso subió un video en el que, mediante un concierto, hace que sus fanáticos pidan la renuncia de 'Ricky'.

El cantante continuará manifestándose en su país natal para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien ha sido blanco de críticas luego de que se filtrara un chat que contenía mensajes ofensivos, machistas y homófobos enviados por el dirigente de la isla.

Pero no es el único famoso con interes por su país, Ricky Martin, René 'Residente' Pérez, Daddy Yankee y los actores Lin-Manuel Miranda y Benicio del Toro se han unido a las protestas que se llevan a cabo en San Juan.