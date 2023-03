Bad Bunny recibe reconocimiento de la mano de Ricky Martin por apoyo a comunidad LGBTQ

Ciudad de México.- Bad Bunny recibió un nuevo reconocimiento a la lista de sus galardones en la 34ª edición de los Premios Anuales de Medios GLAAD por su voz en apoyo a la comunidad LGBTQ.

El cantante estuvo presente en la ceremonia el 30 de marzo en Los Ángeles donde recibió el premio Vanguard en manos de Ricky Martin.

Al recoger la distinción, el intérprete agradeció el apoyo que ha recibido de parte de la comunidad LGBTQ y destacó que más allá de este tipo de acciones, lo que él busca es externar lo que siente cuando compone sus melodías.

Siempre digo que no hago nada esperando un premio, no hago música para un premio, no hago videos, mi aparición [para un premio]. Hago todo por cómo me siento y eso es todo lo que he hecho... Creo que seguir mi corazón me ha llevado a donde estoy, seguir mi corazón me ha traído aquí recibiendo este premio, rodeada de gente tan hermosa. Creo que cuando tienes un buen corazón y das amor, eso es lo que recibes, y eso es lo que he querido hacer todo este tiempo con mi música, con lo que represento, con mi espacio, con mis conciertos, con mis programas, con todo lo que hago, eso es todo lo que quiero hacer. Dar y recibir amor”