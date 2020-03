Bad Bunny no fue el único en vestirse del sexo opuesto

Mucho revuelo ha causado el más reciente sencillo de Bad Buny “Ella perrea sola”, pues en su videoclip oficial, el cantante aparece vestido de mujer.

Con maquillaje, peluca de cabello largo y negro, un apretado vestido strapless e incluso implantes de senos, el intérprete de urbano manda un mensaje de empoderamiento femenino, con guiños de la lucha contra la violencia de género, como el lema “Ni una más”.

"Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola", dice un texto al final del vídeo.

Muchos memes, comentarios y críticas se han generado a partir de la publicación del material. Sin embargo, Bad Bunny no es el primer artista en vestirse del género opuesto para algún proyecto musical o fílmico, pues ya otros famosos han roto los estereotipos de esta forma. A continuación, éstos son algunos de ellos:

Freddy Mercury, “I want to break free”

“I want to break free” es otro de los muchos éxitos de “Queen”, lanzado en 1984, el cual rompió muchos esquemas y generó controversia en la época. Resulta que tanto Freddy Mercury como los demás integrantes de la agrupación, aparecieron en el video oficial de este éxito musical vestido como mujeres. Lo destacable es la apariencia del propio vocalista de la banda, quien no sólo luce medias largas, falda negra y una blusa rosada, sino que no oculta del todo que en realidad se trata de un hombre, pues incluso se dejó el bigote expuesto.

Todos los memes que circulan en redes ahora comparan la apariencia de Bad Bunny en “Ella perrea sola”, con la de Freddy en “I want to break free”.

Taylor Swift, “The Man”

Poco antes de Bad Bunny, Taylor Swift ya había dejado a todos con la boca abierta en el estreo del video oficial de “The Man”. El material, que es una crítica al machismo, muestra a un alto ejecutivo de negocios que abusa de su poder y celebra con egocentrismo casi todas sus acciones, que son aplaudidas por la gente que lo rodea. Sin embargo, la sorpresa se la llevaron todos al final del video, cuando se revela que el hombre que protagoniza el video…¡Es Taylor Swift!

Un gran trabajo de maquillaje, vestuario y efectos especiales, así como el debut del mexicano Rodrigo Prieto como director, fue lo que dio como resultado el material que ya cuenta con 37 millones de reproducciones.

Tim Curry, “The Rocky Horror Picture Show”

Fuera del traje del payaso “Pennywise”, Tim Curry ya había dejado boquieabierto a más de uno con “The Rocky Horror Picture Show” (1975).

EL actor británico dio una de sus mejores actuaciones en la película, al encarnar al “Dr. Frank-N-Furter”, un excéntrico y travesti científico, que acoge en su castillo a una pareja que tuvo problemas con su auto.

En la cinta musical de comedia/horror musical, Curry impresiona a todos con sus sensuales movimientos y la icónica canción “Sweet Transvestite”.

Eddie Murphy, “Norbit”

Encarnar a dos personajes totalmente diferentes en la misma película no es cosa fácil, sobretodo si ambos personajes son de géneros opuestos. Eddie Murphy se llevó las palmas con la película “Norbit”, donde encarnó tanto al protagonista de la cinta como a su antagónica “Rasputia”; una mujer obesa, malhumorada y posesiva que maltrata física y psicológicamente a su esposo.

Shawn y Marlon Wayans, “¿Y dónde están las rubias?”

“¿Y dónde están las rubias?” es una de las comedias favoritas de los cinéfilos, y más porque los actores Shawn y Marlon Wayans no tuvieron problema alguno en vestirse como chicas de Beverly. Aunque las máscaras de látex eran obvias, los encargados de vestuario y maquillaje hicieron un gran trabajo al transformar por completo a estos actores hasta dejarlos irreconocibles.

La cinta retrata a dos agentes afroamericanos del FBI que deben infiltrarse en una misión vestidos como adolescentes rubias, ricas y mimadas de Beverly Hills.

Angelina Jolie, “Agente Salt”

La ganadora del Óscar sorprendió a todos durante la película “Agente Salt”, donde se caracterizó como un hombre. En el filme, su personaje, quien era una agente de la CIA, era perseguida por sus enemigos, por lo que se vio obligada a cambiar su identidad para salvarse. Además del traje y corbata y el cabello negro y corto peinado hacia atrás. la producción de efectos especiales, las características físicas de la actriz cambian por completamente, desde la forma de su nariz hasta la barbilla.

Eddie Redmayne, “La chica danesa”

“La Chica Danesa” es uno de los proyectos más importantes en la carrera de Eddie Redmayne. En la película ganadora del Óscar, dio vida a “Enair Wegener”, quien luego de modelar para su esposa vestido de mujer para una pintura. Luciendo una peluca corta y pelirroja, pecas, labios rojos, ojos maquillados y vestido, se autodenomina “Lili”, y comienza un largo camino para encontrar definir su verdadera identidad, ya sea como hombre o mujer.