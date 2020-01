Bad Bunny luce a la Virgen en su ropa; dice que aún es "naco" pero no "mariguano"

MONTERREY, Nuevo León.- Paso de ser un cerillo con salario mínimo a un famoso intérprete que revolucionó el trap, casi un "himno" para la generación Z. Ese es en resumen el salto que dio Benito Antonio Martínez Ocasio alias "Bad Bunny" en poco más de mil días, según la revista GQ.

Llevo tres años haciendo esto en serio. No vengo de familia de dinero y ahora estoy en otro estilo de vida. Y cada vez que llegamos a un lugar “fancy”, todo el mundo me ve y notan que no soy de ahí porque sigo siendo un naco".