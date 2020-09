Bad Bunny lanzará su propia línea de crocs

SAN JUAN, PUERTORRICO.- El astro de la música urbana, Bad Bunny, quiere ampliar sus horizontes y ahora da un salto al mundo de la moda. En esta ocasión, el intérprete de “Yo Perreo Sola” está listo para incursionar como diseñador de la nueva colección…de crocs.

El puertorriqueño acaba de firmar una alianza con la popular marca de zapatos de plástico para crear su propia versión de los mismos en un diseño exclusivo que va a salir a la venta el próximo 29 de septiembre.

Estos zapatos, creados por el propio Bad Bunny, estarán inspirados en su propia imagen, por lo que tendrán un decorado de joyas de fantasía y además brillarán en la oscuridad.

Creo en ser sincero y en no ponerme limitaciones, que también es algo que representa Crocs, y este es el mensaje que siempre quiero asegurarme de enviar a mis fans", dijo Bad Bunny a través de un comunicado de prensa.

"Como fan desde hace mucho tiempo, crear mi propio diseño para Crocs fue muy divertido. Espero que inspiren a otros a divertirse en sus propias maneras con el estilo personal que los haga felices", continuó.

La compañía Crocs dio a conocer un pequeño adelanto de cómo lucirán estos zapatos de Bad Bunny, que estarán disponibles en color blanco y verde; además, incluirán pins de un conejo, una flama, estrellas y el planeta Saturno.

En el comunicado, la marca de zapatos está agradecida con la colaboración de Bad Bunny, quien ya ha usado sus productos en varios conciertos y entrevistas.

“Nos encanta cuando tenemos la oportunidad de asociarnos con personas como Bad Bunny que tienen una conexión genuina con la marca y encarnan nuestro lema, 'Come As You Are'", agregó Heidi Cooley, directora de marketing mundial de Crocs.

"Inspirado por su actitud sin complejos y su estilo atrevido, el clásico clog de Bad Bunny se destacará durante el día y emocionará por la noche con un toque llamativo que brilla en la oscuridad".