Bad Bunny lanza su nuevo álbum, 'El Ultimo Tour del Mundo,' y nuevo video musical

PUERTO RICO.- Bad Bunny ha vuelto con nueva música y sus fanáticos no pueden estar más contentos al respecto.

El interprete de “Yo Perreo Sola”, recurrió la noche del pasado jueves a sus redes sociales para dar a conocer que su nuevo álbum llamado ‘El Ultimo Tour del Mundo’, había sido lanzado.

Por si eso fuera poco, el cantante también lanzó en conjunto un video musical, se trata del tema ‘Yo visto así’, el cual se escucha con un sonido diferente al que sus fanáticos están acostumbrados pues se utiliza batería.

“Estoy muy contento con él porque es completamente diferente de YHLQMDLG. Este es un álbum más sentimental, más relajado, el tipo de cosas que puedes escuchar en tu habitación. Me río porque la gente me dijo que seguía lanzando 'Perreo' en un momento en que la gente no podía salir y divertirse, y yo dije: 'Está bien. Ahora no te puedes quejar ”. Este es un álbum para que te quedes en casa, te relajes, tomes una cerveza, una copa de vino, prestes atención a la letra. Es un poco más rock 'n' roll, muchas guitarras, hay una canción que solo tiene guitarra, es más musical, tiene más fusiones, y también reggaetón y rap”, contó a Billboard.

El álbum incluye colaboraciones con Rosalia, Jhay Cortez y Abra.