Bad Bunny explota contra su IA por viral "mie... de canción" y hace agresiva petición a quienes les gustó

MAYAGüEZ, Puerto Rico.- Bad Bunny estalló contra su IA (Inteligencia Artificial) luego de que se hiciera viral una canción en TikTok que utiliza su voz virtual.

Lejos de reacciones como la de Eladio Carrión con la parodia de su canción “las calles me llaman” rebautizada como “mi primera chamba” y viralizada en TikTok con videos de fallas en el trabajo. El conejo mostró su lado malo como con el celular de la fan y arrojó insultos a la versión de IA que dice lo siguiente en la letra:

Me compré una Tv y solo sirvió de adorno

Vimos cero movies, pero hicimos mucho porn..

Quiero una secuela de to' los polvos

Nos comimos tanto, siempre sobraban los popcorn

A ese burro deja y monta este noble corcel

Te hago saltar más que Anabel

Parecía Gaspel

Repitiendo "Ay Dios Mío, Amén"

No juego tenis, ni golf, pero voy a su open

Sal que te paso a buscar

Y vámonos a ching...

A la orilla del mar

No viene de España, pero es toa una bad gyrl

Si mis brazos son tu hábitat natural

Aunque terminó mal, me puse a recordar

Y sé que tú igual quiere volver a hablar

Solo por una noche vámonos a bellaquear

Con la nota más alta, que los coro de Bisbal

Bad Bunny hace agresiva petición por viral canción con IA

Estos versos no le habría agradado ya que se filtró una captura de su canal oficial de WhatsApp en el que se expresa de manera negativa y con rechazo a la canción con IA.

Hay gente con la que conecto y gente con la que no", introdujo sobre el tema.

Luego se refirió como "una mierda de canción" y pidió que a todos los que les haya gustado que no vayan a sus giras y se salgan del grupo, ya que "no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa deshacerme de gente así".

Bad Bunny se enojó porque hicieron una canción con IA que la está rompiendo en TikTok

La mayoría ha criticado a Benito por su enojo, ya que consideran que pudo sacar provecho de la situación, sin embargo hay quienes piensan que eso le pudiera afectar al no estar recibiendo regalías por ese tema aunque se utilice la versión virtual de su voz, hace cuestionar sobre la explotación de derechos de imagen cuando existe la tecnología de la IA que sigue avanzando a pasos agigantados.

Ya ha habido demandas, extorsiones y más con personas que utilizan la IA para engañar o hasta cometer delitos como fraude.