Bad Bunny es tendencia el 4 de julio por la frase “picante” de su canción “A tu merced”

PUERTO RICO.- Uno de los artistas internacionales más conocidos en el género del reguetón causó revuelo en las redes sociales, pues varios internautas recordaron al famoso Bad Bunny el presente 4 de julio por su canción “A tu merced”.

En la plataforma de Twitter, miles usuarios compartieron graciosos tweets e imágenes que hacían referencia al conejo malo, debido a que el compositor promociona una actividad muy peculiar que puedes realizar cada 4 de julio, la cual está muy alejada de la independencia de Estados Unidos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“A tu merced” es uno de los éxitos del cantante perteneciente al álbum YHLQMDLG, este sencillo cuenta con 148 millones de reproducciones en Youtube que siguen en aumento, además de ser una canción que no pasa de largo en cada fiesta.

¿Por qué recuerdan a Bad Bunny el 4 de julio?

ritmo totalmente atractivo, sin embargo la razón por la que hoy recuerdan a La letra de la canción es variada y el, sin embargo la razón por la que hoy recuerdan a Bad Bunny es por los versos atrevidos que destacan al reguetón.

Te compartimos la letra:

“Yo sé que no eres fan del romanticismo y que estás cansada de que estos cab***nes te digan lo mismo, moviendo el booty no se va de ritmo. Punto 10 en la cama va a haber sismo, quiero jalarte ese pelito rubio y darte en cuatro el 4 de julio. Mañana tengo examen, pero tú lo sabes, que si me llamas no estudio”.

Memes de "A tu merced"

A raíz de la letra, miles de tweets fueron publicados en relación de “ A tu merced” de Bad Bunny, y el músico puertorriqueño fue recordado por varios usuarios el día de hoy.

Aún nadie me manda mensaje pa darme en 4 el 4 de julio, le fallé a Bad bunny pic.twitter.com/PL0ysqbmep — Ʈᖾᥱ ᕼᥱᥲɾtᑲɾᥱᥲƙ ᕈɾɩᥒᥴᥱ (@gabimejiao13) July 4, 2021