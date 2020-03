Bad Bunny desbanca a Rosalía en Spotify

Bad Bunny ya parecía avisarlo en la letra de su tema "'YHLQMDLG'; acaba de batir el récord de escuchas de un álbum en un día en Spotify en España.

‘YHLQMDLG’, el nuevo disco que Bad Bunny lanzó el pasado sábado, se estrenó en Spotify España con un récord, el del mayor número de escuchas de un álbum en un solo día. Con más de 5,3 millones de reproducciones en una jornada, el artista puertorriqueño ha superado el registro que hasta ahora ostentaba ‘El mal querer’ de la española Rosalía.

Bad Bunny también puede presumir de haber situado las 20 canciones de su nuevo álbum dentro del 'Top 50 de España'. De hecho, entre las diez primeras del 'top', se encuentran "La Difícil", "Ignorantes", su colaboración con Sech, y "La Santa" con Daddy Yankee.

Otros de sus temas más escuchados del álbum hasta la fecha son "Vete", que suma más de 227 millones de reproducciones en la plataforma, y "Si Veo a Tu Mamá", según datos de Spotify.

Tras las siglas que componen el título del disco, ‘Yo Hago Lo Que Me Da La Gana’, el artista lanzó su trabajo en un día inusual para la industria musical, el sábado y no el viernes, lo que no atenuó su impacto popular.