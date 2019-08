Bad Bunny alarma a sus seguidores por su estado de salud

MÉXICO.- Bad Bunny alarmó sus seguidores al publicar algunas fotografías en Instagram en las que se ve delicado de salud, con un suero y una toalla en la frente.

Junto a las imágenes, el intérprete de “Callaíta” escribió: “Miami siempre me gana”.

Hasta este momento se desconoce lo que habrá alterado la salud del intérprete puertorriqueño, pero no es la primera vez que le sucede algo así, en octubre de 2018 el artista reveló que debido a sus malas condiciones de salud tenía que cancelar varias de sus presentaciones.

“Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía más, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio. El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy todo. Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días”, explicó en aquella ocasión.