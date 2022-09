Babylon estrena trailer: así lucen Brad Pitt y Margot Robbie

ESTADOS UNIDOS.- La nueva película de Damien Chazelle estrena trailer. Paramount liberó por fin algo del tan esperado material estelarizado por Brad Pitt y Margot Robbie. Se trata de una de las producciones con mejor reparto del año.

Tras éxitos rotundos como La la land o Whiplash, Chazelle ofrece una nueva historia ambientada en el Hollywood en el inicio de sus décadas de oro. La música correrá a cargo de Justin Hurwitz, quien ya trabajó con Chazelle en sus cuatro últimas producciones.Para la dirección de fotografía y edición, estarán los también ganadores del Oscar, Oscar Linus Sandgren y Tom Cross.

Se trata de un filme sobre ambición y exceso en el ascenso y caída de múltiples personajes que viven una era de desenfreno y decadencia. Nellie LaRoy (Robbie) es una actriz emergente que sueña con conquistar el cine y gozar del dinero y los placeres que vienen con ello. Por otra parte, Jack Conrad (Pitt) es una estrella consolidada que no puede lidiar con el cambio en la industria y sufre para adaptarse a la nueva manera de hacer cine: la transición entre la etapa muda y la sonora.

Perfectos para su papel

Un elemento fuerte de la película es la energía del dúo Margot-Brad. Ya habían trabajado juntos y con mucho éxito en Once Upon a Time in Hollywood y The Big Short.

Chazelle compartió que estaba muy contento con la elección de ambos actores. Aseguró que les fue fácil empatizar con los personajes, lo que les permitiría hacer una interpretación más personal de sus papeles.

"Parte de lo mágico de trabajar con ellos en estos roles es que cada uno de ellos sintió que realmente podía hacer de la actuación lo más personal que había hecho", declaró recientemente.

Damien Chazelle. Hollywood de los años 20 y la transición al cine sonoro. Tobey Maguire, Margot Robbie, Brad Pitt... Babylon. pic.twitter.com/AlWK8hNvnM — la cuarta pared (@CuartaParedCine) September 7, 2022

No obstante, Robbie y Pitt no son las únicas grandes estrellas en este proyecto. La película cuenta con un nutrido repertorio, en el que están también Tobey Maguire, Samara Weaving, Olivia Wilde, Spike Jonze, Jean Smart, Max Minghella, Katherine Waterston, Lukas Hass, Eirc Roberts y Diego Calva. Este último participó recientemente en Narcos, de Netflix, y tendrá uno de los papeles clave en la historia.

El estreno será, de forma limitada y para Estados Unidos, el 25 de diciembre. Se prevee distribuirla a otras partesd el mundo en enero del año entrante.

