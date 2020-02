Baby Yoda ya tiene juguetes y productos oficiales

NUEVA YORK.- Baby Yoda, el personaje de la serie "The Mandalorian" del universo Star Wars que se ha convertido en un fenómeno mundial, ya cuenta con juguetes y productos oficiales después de que los responsables de Lucasfilm decidieran no encargar "merchandising" antes del estreno en noviembre de 2019 para sorprender a los fans.

Juguetes, coleccionables tipo "funko", libros, elementos de decoración, ropa, juegos o accesorios son algunos de los productos que ha desplegado Disney, conglomerado dueño de Star Wars, en un evento en Nueva York previo a la Feria del Juguete que se celebra durante el fin de semana en esta ciudad.

Los productos de Baby Yoda, llamado también "The Child" ("El Niño"), junto con otros artículos tanto de "The Mandalorian" como de la serie animada "The Clone Wars", que este 21 de febrero estrena su última temporada, se podrán a la venta a partir del próximo mes de marzo.

Foto: EFE

El gerente sénior de desarrollo global de productos de Lucasfilm, Chris Gollaher, se reafirma en la decisión de haber esperado tanto tiempo para lanzar los productos de Baby Yoda y cree que hicieron lo correcto a pesar de que la Navidad, momento álgido para la venta de productos promocionales, estaba a la vuelta de la esquina.

Momentos “Yo soy tu padre”

"En Star Wars tenemos estos momentos que llamamos los momentos 'yo soy tu padre', como cuando Vader revela su relación con Luke, y necesitan ser experimentados directamente por la audiencia. No quieres saberlo antes, tienes que tener esa revelación emocional en directo", explica Gollaher, que cree que Baby Yoda es hasta la fecha el personaje que más entusiasmo ha generado.

Admite que desde el momento que vieron a Baby Yoda por primera vez supieron que iba a ser especial y "muy querido".

Desde que The Child apareciese por primera vez en "The Mandalorian", Baby Yoda se convirtió en el término más buscado en Google y su figura "funko", que se presentó en diciembre y aún no está a la venta, se ha convertido en la más reservada de la historia.