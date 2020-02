BTS rompe nuevo récord con "Map Of The Soul 7"

BTS apenas estará estrenando nuevo álbum dentro de poco tiempo cuando se informa que ya han conseguido romper nuevo récord.

El nuevo disco, que será lanzado el 21 de febrero a nivel mundial, ha recibido muy buena aceptación por parte del ARMY, al menos los números así lo confirman.

El fandom de la banda surcoreana logró superar los altos números de preorden en cuanto a sus pasados materiales discográficos. ‘Map of the Soul: 7’ superó los 4 millones de preorders, dejando atrás la marca de Map of the Soul: Persona, que tuvo 3.07 millones y Love Yourself: Answer con 1.51.

Por si eso fuera poco, el disco se ha consolidado, hasta este momento, como el álbum mejor vendido del 2020.

Esto solamente es una señal de lo mucho que ha crecido la banda fuera de su país e incluso fuera de su continente.