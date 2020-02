BTS rompe hasta el suelo con "Map Of The Soul 7" 

SEÚL, Corea del Sur.- La "boy band" surcoreana BTS estrenó material fotográfico de estudio para su próximo álbum que llevará el nombre de "Map of the Soul: 7" que funge como extensión de su Map of the Soul: Persona de 2019.

En la imagen, Hoseok, Namjoon, Taehyung, Yoongi, Seokjin, JK y Jimin lucen un atuendo totalmente en blanco, que sus seguidores atribuyen al hecho de representar "el cisne blanco" mientras que la superficie de madera en la que están tiene un hoyo de bastante diámetro que representaría "el cisne negro".

Y SI LAS PLUMAS REPRESENTAN A LA ERA DE WINGS? EL HOYO OSCURO FAKE LOVE/TEAR? Y EL BLANCO A EUPHORIA YA QUE TODOS ESTABAN DE BLANCOS CUANDO MIRAN A SEOKJIN TIRARSE DE ARRIBA? Mi cabeza explotó#FirstLookAt7 #MAP_OF_THE_SOUL_7 @BTS_twt pic.twitter.com/l0654hQG58 — Vanseok; STREAM EGO⁷ [����] (@Niebla_xdxd) February 9, 2020

Los integrantes de la banda asiática se sientan alrededor del hueco y algunos tiraron plumas blancas dentro del mismo.

Y SI ES UNA SUB-UNIDAD? SERIA TIPO ASÍ;



- Hoseok, Namjoon y Taehyung



- Yoongi, Seokjin, JK y Jimin



TIENE SENTIDOOOO, SE IMAGINAN? SE NOS MUERE EL FANDOM#FirstLookAt7 #MAP_OF_THE_SOUL_7 @BTS_twt pic.twitter.com/hM9EwE6jgC — Vanseok; STREAM EGO⁷ [����] (@Niebla_xdxd) February 9, 2020

MI MAMÁ : SI BTS TE DICE SALTA POR ESTE AGUJERO LO HARÍAS ????



YO :@BTS_twt #MAP_OF_THE_SOUL_7 pic.twitter.com/2EiIp7TgiP — 丅ᗩ丅ᗩᗴ ⁷ ʙᴛs ɪɴ ʙᴄɴ���� (@TaeKook_jjk) February 9, 2020

Material para el nuevo disco

El 9 de enero, el grupo lanzó el "tráiler de regreso" oficial para su álbum, titulado "Interlude: Shadow", realizado por el miembro Suga.

Antes, el 8 de enero, se lanzó un "mapa de regreso" para el álbum, que revela un calendario dividido en cuatro fases.

El mapa incluía múltiples fechas, incluidas las fechas de lanzamiento de los álbumes de dos singles.

El primer sencillo del álbum "Black Swan" fue lanzado el 17 de enero, junto con una "película de arte" con coreografía realizada por la Slovenian MN Dance Company.