BTS lanza nueva línea de accesorios

Casetify se asoció con la banda de K-pop BTS para lanzar una línea completa inspirada en la agrupación.

El anuncio se produce solo un par de semanas después de que la banda lanzó un evento emergente en Seúl, Corea del Sur, llamado "House of BTS".

La colección Casetify incluye productos que representan imágenes del EP más reciente de BTS, Map of the Soul: Person . Más específicamente, la línea incorporará gráficos del sencillo de la banda, "Boy with Luv".

BTS hará una colaboración con Casetif, una marca de accesorios para dispositivos tecnológicos, desde teléfonos hasta tabletas. Los productos están inspirados en 'Boy With Luv'.



Cada accesorio vendrá con una adaptación "frente al escenario" y "detrás del escenario", según Casetify.

Los diseños aterrizarán en fundas y accesorios que sean compatibles con iPhone, dispositivos Samsung, AirPods, Apple Watches, MacBooks y iPads. Los artículos comenzarán en $25 dólares apróximadamente, pero el precio depende del producto.

Casetify ha lanzado una lista de espera para que las personas puedan inscribirse hoy. La colección sale a la venta el 19 de noviembre.