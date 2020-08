BTS lanza dos versiones remix de 'Dynamite'

COREA DEL SUR.- Porque una sóla versión no es suficiente, BTS ha lanzado dos versiones remix de su exitoso sencillo "Dynamite", la primera canción del grupo realizada completamente en inglés.

Fue este lunes por la mañana que Big Hit Entertainment, anunció que la banda ha presentado una pista acústica adicional del tema y una versión EDM.

"Si bien la pista acústica mínima pone en primer plano las voces de los miembros, el EDM es una reordenación de la canción original que maximiza las vibraciones optimistas y divertidas", dijo BHE en un comunicado.

Cabe señalar que el lanzamiento de "Dynamite" no estaba originalmente en los planes de BTS. Llegó apenas seis meses después del lanzamiento del cuarto álbum de estudio del grupo, "Map of the Soul: 7", que fue lanzado el 21 de febrero. Pero los miembros de la banda cambiaron de enfoque después de escuchar la versión y decidieron que podría ser un tónico para tiempos convulsos.

Impulsado por el enorme poder de los fans, conocido como el Ejército de BTS, "Dynamite" ocupó el puesto número uno en el "Global Top 50" de Spotify, la primera vez que lo logra un acto coreano. La canción también logró 101.1 millones de reproducciones de video en sus primeras 24 horas en YouTube, y el video fue dirigido por Yong Seok Choi de la productora Lumpens.

La cuarta película del grupo, "Break the Silence: The Movie", está programada para llegar a más de 70 países a partir del 10 de septiembre, con un lanzamiento en más de 40 regiones adicionales el 24 de septiembre.