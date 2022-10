BTS: integrantes revelan cómo es su chica ideal

COREA.- No hay duda de que BTS ya es una de las bandas más exitosas de la industria musical y, al margen de las decenas de premios y récords rotos, el grupo surcoreano presume de uno de los fandoms más unidos y leales.

Las llamadas "armys" a menudo se muestran interesadas en las vidas de cada uno de los miembros de los cantantes, por lo que algunas se han asegurado de que, por medio de la prensa, los jóvenes hablen de sus gustos personales, específicamente, de sus intereses románticos.

Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, RM, Suga y V, han revelado en distintas entrevistas cuáles son las características de su chica ideal, algo que ha emocionado a las fans.

Según contaron en SBS PopAsia, la mujer de sus sueños debe ser originaria de la ciudad australiana Sídney. Jin, por otra parte, asegura que no tiene interés en los lugares de nacimiento y lo que le atrae de una chica es que sea bonita.

RM señaló que, para él, lo más importante es que sea sexy. Jungkook se limitó a decir que su pareja perfecta debe ser genial y, finalmente, J-Hope aseguró que la chica de la que se enamore debe ser muy inteligente.

Ante tales requisitos, algunas de las armys hispanas se mostraron decepcionadas porque consideran que no encajan con los gustos de los músicos, especialmente con los que son imposibles para ellas como haber nacido en Australia.

"No soy australiana ni bonita ni sexy ni genial ni adorable y menos inteligente. Ni modo, la vida sigue", "Ya ni se para qué miro sus perfiles de chica ideal, me torturo yo solita" y "Yo viendo que no soy ninguna de las que nombraron: ni modo, a seguir respirando", son algunos de los comentarios en redes sociales.