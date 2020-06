BTS estrena su nueva canción “Stay Gold”

COREA DEL SUR.- La banda que ha superado todos los records, BTS lanzó el vídeo musical de su último sencillo japonés “Stay Gold” y causó euforia entre sus fans.

En el clip, los ídolos del K-pop se encuentran atrapados y separados en una serie de escenarios desmoronados y desolados mientras colectivamente sueñan con compartir una vida llena de luz solar, llena de confeti dorado que llena el aire.

“Quédate oro, incluso en tus sueños / Quédate oro, te encontraré / Quédate oro, oro, quiero tocarte / Quédate oro, todo tu ser / Quédate oro, me cautiva / Quédate oro, te quiero como mío”, se traduce la canción.

A medida que la pista llega a su clímax, el tema logra escapar de sus diversos escondites y unirse en un campo cubierto de flores de color púrpura, árboles y una corriente que fluye.

El tema musical ya tiene más de 20 millones de vistas y está en el número 2 en tendencias musicales de YouTube.

“Stay Gold” es el sencillo principal del próximo cuarto álbum de estudio japonés de BTS, Map of the Soul: 7 The Journey, que se lanzará el 15 de julio a través de Big Hit Entertainment.

Con información de Billboard.